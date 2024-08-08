ТРЦ «Парма» – любимое место жителей Сыктывкара

[ Общество ]

ТРЦ «Парма» – любимое место жителей Сыктывкара.

ТЦ Парма

ТРЦ «Парма» – это любимое и удобное место времяпрепровождения жителей Сыктывкара в самом сердце города.

Здесь приятная атмосфера, разнообразное предложение в сегменте питания и развлечений. Сюда приходят встретиться с близкими людьми и выбрать, чем порадовать себя и любимых.

Предлагаем в аренду: торговые помещения, островки, офисные помещения.

Приглашаем арендаторов к сотрудничеству!

e-mail: [email protected]

тел.: +7-922-276-19-14

trcparma.ru

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Парма
 

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