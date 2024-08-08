ТРЦ «Парма» – любимое место жителей Сыктывкара.
ТРЦ «Парма» – это любимое и удобное место времяпрепровождения жителей Сыктывкара в самом сердце города.
Здесь приятная атмосфера, разнообразное предложение в сегменте питания и развлечений. Сюда приходят встретиться с близкими людьми и выбрать, чем порадовать себя и любимых.
Предлагаем в аренду: торговые помещения, островки, офисные помещения.
Приглашаем арендаторов к сотрудничеству!
e-mail: [email protected]
тел.: +7-922-276-19-14
trcparma.ru
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