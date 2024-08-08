В Вологде ушел из жизни легендарный тренер по лыжным гонкам

[ Общество ]

В Вологде ушел из жизни легендарный тренер по лыжным гонкам Валерий Румянцев. В январе этого года Валерий Иванович отметил 75-летний юбилей.

По информации Центра спортивной подготовки Вологодской области, общий тренерский стаж Валерия Румянцева составляет 40 лет.

Валерий Иванович начинал трудовую деятельность в 1981 году с тренера в ДЮСШ ГПЗ-23, а уже в 1991 году стал тренером сборной команды Вологодской области по лыжным гонкам.

С 1993-го по 1999-й годы был председателем областной Федерации лыжных гонок и членом тренерского совета Федерации лыжных гонок РФ.

Отпевание Валерия Румянцева пройдет в субботу, 10 августа, в 09.30 минут, в Лазаревском храме Вологды.

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