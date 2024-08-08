Вологжане смогут отведать монастырские блюда

В Вологде в рамках десятилетия основания Вологодской митрополии пройдет фестиваль православной кухни. Мероприятие состоится 11 августа на Кремлевской площади.

«С 10:00 до 17:00 на Кремлевской площади будет работать ярмарка «Вологда православная», а также пройдет фестиваль православной кухни с дегустацией православных блюд от трапезных монастырей, а также ресторанов Вологды. Только здесь можно будет попробовать блюда и хлеб, которыми кормят в монастырях», - пояснили в пресс-службе врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Вологжане смогут попробовать келларский салат, овсяные шти с мясом, луковую соль, кулыбаш, жаркое из лося со сладкой репой, гороховый кисель с льняным маслом и грибной суп с крапивой.

Мастер-класс по приготовлению блюд постной кухни проведет ведущий программы «Монастырская кухня» на телеканале «Спас» Максим Сырников. В нем смогут принять участие все желающие.

Также можно будет посетить божественную литургию и совершение таинства венчания, которые служит митрополит Вологодский и Кирилловский Савва в Софийском и Воскресенском соборах.