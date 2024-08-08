Житель Устюга убил соседа доской по голове

В Великом Устюге местный житель убил соседа, ударив его доской по голове. Как рассказали в региональном управлении следственного комитета, преступление было совершено 2 августа на улице Рабочей райцентра.

«Житель дома, расположенного на улице Рабочей в городе Великий Устюг, из-за конфликта с соседом пришел к нему в квартиру и ударил доской по голове. После этого фигурант вызвал пострадавшему скорую помощь. Спустя несколько часов потерпевший скончался в лечебном учреждении от полученной травмы головы», - пояснили в следкоме.

Подозреваемый в настоящее время задержан, возбуждено уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть

Следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.