Житель Устюга убил соседа доской по голове

[ Происшествия ]

В Великом Устюге местный житель убил соседа, ударив его доской по голове. Как рассказали в региональном управлении следственного комитета, преступление было совершено 2 августа на улице Рабочей райцентра.

«Житель дома, расположенного на улице Рабочей в городе Великий Устюг, из-за конфликта с соседом пришел к нему в квартиру и ударил доской по голове. После этого фигурант вызвал пострадавшему скорую помощь. Спустя несколько часов потерпевший скончался в лечебном учреждении от полученной травмы головы», - пояснили в следкоме.

Подозреваемый в настоящее время задержан, возбуждено уголовное дело по статье за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть

Следствие намерено ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.

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