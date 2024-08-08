Устюжанин лишился дорогого внедорожника за пьяную езду

[ Происшествия ]

У жителя Устюжны конфисковали автомобиль Toyota Highlander за пьяную езду. Мужчина в марте этого года был задержан полицией в Устюжне в состоянии алкогольного опьянения.  

«Подсудимый, ранее подвергнутый административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки «Toyota Highlander», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Судом мужчина признан виновным по статье УК за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, оштрафован на 200 тысяч рублей и лишен права управления транспортным средством на 1,5 года.

«По ходатайству государственного обвинителя суд конфисковал транспортное средство, принадлежащее подсудимому, стоимостью более 3 млн рублей, обратив его в доход государства», - пояснили в надзорном ведомстве.

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