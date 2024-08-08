Андрей Накрошаев определил стандарты заборов в центре Вологды

[ Общество ]

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев рассказал, какими должны быть ограждения зданий в центре Вологды. По его словам, требования к заборам в черте исторического поселения города предусмотрены законом.

В частности, высота ограждения должна быть не более 1,6 метра или 1,8 метра в зависимости от зоны. Забор может быть кованым металлическим или деревянным с деревянной зашивкой, окрашенной в цвет фасада здания.  

«Не допускаются глухие ограждения (менее 50% открытых плоскостей), профлист, а также если площадь повреждений ограждения превышает 20%», - пояснил Накрошаев.

По словам врио мэра города, в настоящее время из 376 ограждений в центре города лишь 46 не имеют нарушений. В адрес всех собственников, чьи заборы не соответствуют требованиям, до 1 сентября направят письма с требованием привести заборы в соответствие с требованиями. В противном случае будут применять административную ответственность.  

«Такие заборы портят внешний облик наших исторических улиц», - уточнил Андрей Накрошаев.

Теги:
заборы требования
 

Последние новости

Устюжанин лишился дорогого внедорожника за пьяную езду
Андрей Накрошаев определил стандарты заборов в центре Вологды
«Северянка» с поражения стартовала в предсезонных соревнованиях
ТРЦ «Макси» — один из крупнейших торговых центров в Петрозаводске
Два вора вынесли из пяти вологодских домов имущества на 25 млн рублей
Парк ветеранов Вологды благоустроен на 80%
Неправильный скотомогильник обнаружен под Великим Устюгом
Бывшая железнодорожная станция загорелась в Вологодском округе
55 лифтов заменят в Вологде до 1 сентября
Квесты по объектам фестиваля стрит-арта «Палисад» пройдут в Вологде