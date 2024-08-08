Андрей Накрошаев определил стандарты заборов в центре Вологды

Врио мэра Вологды Андрей Накрошаев рассказал, какими должны быть ограждения зданий в центре Вологды. По его словам, требования к заборам в черте исторического поселения города предусмотрены законом.

В частности, высота ограждения должна быть не более 1,6 метра или 1,8 метра в зависимости от зоны. Забор может быть кованым металлическим или деревянным с деревянной зашивкой, окрашенной в цвет фасада здания.

«Не допускаются глухие ограждения (менее 50% открытых плоскостей), профлист, а также если площадь повреждений ограждения превышает 20%», - пояснил Накрошаев.

По словам врио мэра города, в настоящее время из 376 ограждений в центре города лишь 46 не имеют нарушений. В адрес всех собственников, чьи заборы не соответствуют требованиям, до 1 сентября направят письма с требованием привести заборы в соответствие с требованиями. В противном случае будут применять административную ответственность.