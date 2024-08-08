«Северянка» с поражения стартовала в предсезонных соревнованиях

Волейболистки череповецкой «Северянки» с поражения стартовали в предсезонных соревнованиях. Турнир памяти серебряных призеров XXIV Олимпийских игр 1984 года Юрия Сапеги и Андрея Кузнецова проходит в Анапе с 7 по 9 августа. В нём участвуют команды суперлиги и высшей лиги.

Для «Северянки», которая недавно вышла из отпуска, это хорошая возможность проверить себя на фоне сильных соперников и как следует потренироваться.

В первом туре череповчанки проиграли действующему чемпиону высшей лиги - петербургской «Корабелке» со счётом 0:3.

Сегодня команда Вадима Панкова сыграет с краснодарским «Динамо», а завтра проведёт матч против ВК «Динамо-Анапа».