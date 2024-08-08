«Северянка» с поражения стартовала в предсезонных соревнованиях

[ Спорт ]

Волейболистки череповецкой «Северянки» с поражения стартовали в предсезонных соревнованиях. Турнир памяти серебряных призеров XXIV Олимпийских игр 1984 года Юрия Сапеги и Андрея Кузнецова проходит в Анапе с 7 по 9 августа. В нём участвуют команды суперлиги и высшей лиги.

Для «Северянки», которая недавно вышла из отпуска, это хорошая возможность проверить себя на фоне сильных соперников и как следует потренироваться.

В первом туре череповчанки проиграли действующему чемпиону высшей лиги - петербургской «Корабелке» со счётом 0:3.
Сегодня команда Вадима Панкова сыграет с краснодарским «Динамо», а завтра проведёт матч против ВК «Динамо-Анапа».

Теги:
волейбол Северянка
 

Последние новости

Устюжанин лишился дорогого внедорожника за пьяную езду
Андрей Накрошаев определил стандарты заборов в центре Вологды
«Северянка» с поражения стартовала в предсезонных соревнованиях
ТРЦ «Макси» — один из крупнейших торговых центров в Петрозаводске
Два вора вынесли из пяти вологодских домов имущества на 25 млн рублей
Парк ветеранов Вологды благоустроен на 80%
Неправильный скотомогильник обнаружен под Великим Устюгом
Бывшая железнодорожная станция загорелась в Вологодском округе
55 лифтов заменят в Вологде до 1 сентября
Квесты по объектам фестиваля стрит-арта «Палисад» пройдут в Вологде