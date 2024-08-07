ТРЦ «Макси» — один из крупнейших торговых центров в Петрозаводске

[ Общество ]

ТРЦ «Макси» — один из крупнейших торговых центров в Петрозаводске. Комплекс расположен на проспекте Ленина, 14 — в центральной части города. 

Концепция ТРЦ «Макси» представляет посетителям безграничные возможности для модного шопинга. На трех этажах торгового центра расположились более 120 магазинов известных федеральных и локальных брендов.

Есть уникальные бренды, такие как Pompa, Olar, Снежная Королева, Ecco, Chester, Thomas Münz и другие.

Макси – это также прекрасное место для отдыха: ресторан с террасой с которой открывается прекрасный вид на город и на Онежское озеро, уютные кафе, просторный фуд-корт.

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