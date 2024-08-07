Два вора вынесли из пяти вологодских домов имущества на 25 млн рублей

Жителя Санкт-Петербурга и 36-летнего бомжа будут судить в Вологодском районном суде за кражу имущества на 25,2 млн рублей.

Как было установлено во время следствия, кражи совершались в период с февраля по ноябрь 2023 года из частных домов, расположенных в Череповце и Вологодском округе.

«Обвиняемые тщательно планировали свои преступные действия, вычисляли график жильцов, перед совершением краж переодевались в другую одежду, использовали маски и перчатки. Предметами преступных посягательств обвиняемых в основном являлись наличные денежные средства и ювелирные изделия», - рассказали в областной прокуратуре.

Также домушники залезли еще в один частный дом, но ничего особо ценного там не нашли.

Задержаны оба домушника были в Вологде на съемной квартире. Все награбленное они возили в багажнике автомобиля. На допросах, как уточнили в прокуратуре региона, от дачи показаний они отказались.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено и передано в суд.