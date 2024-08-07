Парк ветеранов Вологды благоустроен на 80%

Благоустройство вологодского парка Ветеранов выполнено на 80%. В этом году подрядчик восстановил ливневую канализацию у пруда, провел санитарную обрезку деревьев, установил световые опоры вокруг пруда, уложил брусчатку на разных участках и сделал другие виды работ.

«На благоустройство парка выделено порядка 250 млн рублей из бюджета области. В настоящее время подрядчик реконструирует фасад Ладного терема, занимается организацией воркаут-площадки, благоустраивает территорию вокруг пруда и выполняет другие работы. Также запланировано проведение дополнительного озеленения», – рассказал и.о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.

В парке уже сделана современная детская площадка, где установлен комплекс с резиновым покрытием, разнообразные игровые элементы, включая веревочные тренажеры, интеллектуальную стенку с головоломкой, качели. Площадка оснащена песочницей с имитацией археологических раскопок. Предстоит еще установить торговые павильоны и карусели. Четыре павильона появятся на центральной аллее, а два – в зоне аттракционов. Отметим, что пруд в этом году обрабатывали несколько раз.

Напомним, в 2023 году был реализован первый этап благоустройства парка Ветеранов по нацпроекту «Жилье и городская среда».