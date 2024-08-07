Неправильный скотомогильник обнаружен под Великим Устюгом

В Великоустюгском округе специалисты межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили открытый скотомогильник с останками животных. В округе специалисты ведомства проводили проверку ООО СХП «Устюгмолоко».

«Возле фермы в деревне Васильевское обнаружены голова и шкура коровы, земляная яма с захоронениями останков крупного рогатого скота, а также вздутый труп теленка, свидетельствующий о его длительном нахождении без утилизации», - рассказали в Россельхознадзоре.

В ведомстве пояснили, что по ветеринарным правилам запрещено захоронение животных в земле, вывозить их на свалку, а также сбрасывать в мусорные контейнеры, леса, поля и овраги. Умерших животных необходимо сжигать до образования негорючего остатка, либо хоронить в скотомогильниках.

Кроме того, в двух деревнях хозяйства отсутствовало ограждение, необходимое для защиты от диких животных, что также противоречит ветеринарным правилам.