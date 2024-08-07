Бывшая железнодорожная станция загорелась в Вологодском округе

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарной службы вчера, 6 августа, около семи часов вечера. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Вологодской области.

Возгорание произошло в районе бывшей станции Заоникиево в Вологодском округе, рядом с железной дорогой. Очевидица сообщила, что открытым пламенем горит заброшенное здание.

На место происшествия выехали 2 единицы техники и 4 человека. Потушить огонь удалось на площади 60 квадратных метров.

Специалисты МЧС России считают, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём со стороны неустановленных лиц.