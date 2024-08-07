55 лифтов заменят в Вологде до 1 сентября

Контрольный доклад о ходе благоустройства областной столицы озвучили вчера на оперативном совещании в Правительстве Вологодской области.

«В планах на этот год – замена 55 лифтов в Вологде. 46 из них уже установлены, 9 – в ходе выполнения. К 1 сентября все работы будут завершены», – сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

На текущий момент уже заменены лифты по следующим адресам: ул. Ленинградская 85, ул. Ленинградская 93, ул. Ленинградская 96, ул. Щетинина 23, ул. Октябрьская 27, ул. Мохова 23а, ул. Пролетарская 61, ул. Чехова 8, ул. Текстильщиков 16, ул. Карла Маркса 97.

Полным ходом идет установка лифтов по адресам: ул. Северная 51, ул. Галкинская 87, ул. Пугачева 28А, ул. Ленинградская 109А, ул. Архангельская 13Б.

Напомним, в конце прошлого года Георгий Филимонов заявлял, что всего в 2024 году в Вологде и Череповце планируется заменить 238 лифтов.