Квесты по объектам фестиваля стрит-арта «Палисад» пройдут в Вологде

В областном центре началась регистрация на городские квесты по объектам фестиваля стрит-арта «Палисад». Зарегистрироваться для участия можно на специальной платформе: https://forms.yandex.ru/u/66a776ca2530c266dfca92e4/. Организатором проекта является Молодежный центр «ГОРКОМ35» при поддержке Администрации города Вологды.

Участие в квестах бесплатное. Пешеходные игры пройдут в период с 15 августа по 5 сентября. Они запланированы в четырех частях города: 15 августа – Заречье, 22 августа – западная часть города, 29 августа – восточная, а 5 сентября состоится финал.

«Данный проект мы запускали с целью познакомить вологжан с фестивалем стрит-арта «Палисад», муралами и художниками, которые их создают. Вологжанам очень понравилась наша идея, и мы вновь организуем серию квестов. Пешеходные игры будут проходить в микрорайонах раз в неделю, по четвергам. К участию приглашаются команды из 5-6 человек старше 18 лет. С собой нужно взять ручки, блокноты, фонари, а главное – зарегистрировать команду на одну из территорий», – рассказала директор Молодежного центра «ГОРКОМ35» Елизавета Воронцова.

Напомним, фестиваль стрит-арта «Палисад» уже трижды проходил в Вологде. В этом году 25 уличных художников из разных городов России нанесли граффити на здания областной столицы. По итогу город украсили 20 муралов. Граффити появились как на жилых домах, так и на общественных объектах. Всего за все три сезона было создано более 60 муралов.