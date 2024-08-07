Три автомобиля столкнулись в Великоустюгском районе

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ДТП произошло вчера, 6 августа, в районе восьми часов вечера на 390-м километре автодороги Чекшино-Тотьма-Котлас-Куратово (территория Великоустюгского района). Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Вологодской области.

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» обгонял «Опель Астра» в зоне действия знака «Обгон запрещен». При возвращении на свою полосу, мужчина не справился с управлением и столкнулся с «Опелем», за рулем которого находился 46-летний водитель. От удара «Опель» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Рено Дастер», после чего второй автомобиль отбросило на «Шевроле», который все еще был на «встречке».

В результате аварии травмы получил пассажир «Шевроле Лачетти», мужчина 1969 года рождения, который находился на заднем сидении. Ремнем безопасности он не был пристегнут. Бригада скорой помощи осмотрела его на месте ДТП, госпитализация не потребовалась.

В настоящий момент специалисты устанавливают все обстоятельства ДТП.

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Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Вологодской области
 

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