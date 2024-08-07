Две медали завоевали вологжане на первенстве России по спортивному ориентированию

Вологодские спортсмены завоевали две медали на первенстве России по спортивному ориентированию. Соревнования проходят в Пензе с 5 по 7 августа. В них участвуют юноши и девушки 14-15 лет, а так же юниорки и юниоры 16-21 год.

Анастасия Андреева и Надежда Чучина стали победительницами на дистанции 3 класса среди девушек.

Сестры Лапушковы - Екатерина и Анастасия на дистанции 4 класса среди юниорок завоевали бронзовые медали.

В шаге от медалей остановилась Екатерина Лапушкова на пешеходной дистанции, 3 класс, среди юниорок. Вологжанка заняла 4 место с результатом 19:18.

Сегодня спортсмены преодолевают пешеходные дистанции в группах.