Шесть квартир залило битумом во время ремонта крыши в Череповце

В Череповце во время ремонта крыши дома на улице Беляева шесть квартир на верхних этажах залило битумом. Как пишет официальный портал города, на доме в конце прошлого года подрядчик, нанятый Фондом капитального ремонта, отремонтировал крышу. Однако в этом году комиссия обнаружила отслоение кровельного покрытия, и подрядчик был вынужден переделать часть кровли. Однако во время работ битум протек в квартиры верхних этаже.

По словам директора Фонда капитального ремонта Олега Волохова, протекание произошло из-за нарушений технологии.

«Подрядчик должен был прогрунтовать плиту праймером, аккуратно валиком, не расплескивая по всей плите. Он нарушил технологию, русты были плохо зачеканены, и через них битум попал в квартиры. Пострадали шесть квартир на верхнем этаже. Со всеми владельцами проговорили. В четырех квартирах жильцы оценят повреждения, нам направят заключения. По ним будем решать вопрос о возмещении ущерба. Две квартиры пострадали несильно, подрядчик урегулировал вопрос в рабочем порядке», — рассказал изданию Олег Волохов.

Ситуация с ремонтом крыши дома на Беляева стала предметом обсуждения во время оперативного совещания в правительстве области. Врио губернатора региона Георгий Филимонов потребовал проработать юридические основания для вынесения Олегу Волохову дисциплинарного взыскания, вплоть до заявления об утрате доверия главы региона.

«Когда мы проводим стройку за счет бюджета, отвечает за все заказчик. Прошу юристов проработать правовые формы взыскания с председателя фонда. Ни с кого не снимается ответственность. Все, что мы делаем, находится под надзором прокуратуры. Прошу никого не расслабляться», — заявил Георгий Филимонов.

Также на совещании было отмечено, что директор Фонда капитального ремонта не оперативно реагирует на сигналы центра управления регионом, который принимает жалобы жителей в том числе и на работу Фонда капремонта.