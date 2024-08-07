Череповчанин украл 800 кг металлолома

[ Происшествия ]

В Череповце задержан 42-летний мужчина, который подозревается в краже 800 кг металлолома. Железо было украдено с территории автостоянки на Кирилловском шоссе.  

«Ранее судимый за подобные преступления мужчина пояснил, что проник на автостоянку, заранее зная, что там хранится большое количество металла. Лом злоумышленник вывез на тележке (пришлось сделать целую серию заходов) и сдал в ближайший пункт приёма на Кирилловском шоссе», - рассказали в УМВД Череповца.

Всего на краденном металлоломе мужчина заработал около 13,5 тысяч рублей. Правда, сейчас ему грозит за это до 5 лет лишения свободы. Кроме того, полиция проверяет задержанного на причастность к аналогичным преступлениям.

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