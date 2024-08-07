Целую фуру новой посуды завезли в детские сады Череповца

В череповецкие детские сады закуплена целая фура новой посуды из нержавеющей стали. Как заявил мэр города Вадим Германов, никогда еще в дошкольных учреждениях города не было такого обновления.

«Повара в садиках, услышав новость про школы, справедливо заметили, что алюминиевой посуды много и в детских садах. За десятилетия использования кастрюли имеют такой вид, будто ими дрались. Именно поэтому мы купили 958 различных предметов из нержавеющей стали, чтобы кардинально изменить ситуацию. К слову, для доставки такого количества посуды в город понадобилась целая фура», - рассказал Германов в соцсетях.

Помимо посуды, в детские сады города в этом году также будет закуплена новая мебель, а в школы – новая посуда. На эти цели городу из бюджета региона выделено 35 млн рублей.