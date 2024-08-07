Руководителя вологодского ООО «Янки» будут судить за массовое отравление людей

В Вологде будут судить руководителя ресторана «Yanki izakaya» за массовое отравление посетителей. Как уточнили в прокуратуре Вологодской области, поводом для возбуждения уголовного дела по статье 236 УК РФ – «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей», послужило отравление в ресторане 28 человек в период с 30 июня по 3 июля прошлого года. У 18 человек был обнаружен сальмонеллез.

«По версии следствия, в ресторане «Yanki izakaya» услуги по предоставлению питания были организованы с грубыми нарушениями санитарно-эпидемиологических правил», - уточнили в надзорном ведомстве.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в городской суд Вологды.