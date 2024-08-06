В Вологде рабочего во время ремонта крыши убило током

В Вологде во время ремонта крыши погиб 27-летний рабочий. Сообщение об этом появилось в паблике «Спасатели Вологда».

«На улице Преображенского сегодня проводили работы по ремонту кровли крыши. Работала бригада парней. Один юноша задел болгаркой провод, подключенный к сети», - говорится в сообщении.

На место происшествия были вызваны медики, полиция и спасатели. Родственникам погибшего уже сообщили о происшествии.