В Вологде рабочего во время ремонта крыши убило током

В Вологде во время ремонта крыши погиб 27-летний рабочий. Сообщение об этом появилось в паблике «Спасатели Вологда».
«На улице Преображенского сегодня проводили работы по ремонту кровли крыши. Работала бригада парней. Один юноша задел болгаркой провод, подключенный к сети», - говорится в сообщении.
На место происшествия были вызваны медики, полиция и спасатели. Родственникам погибшего уже сообщили о происшествии.
«Техника безопасности кровью написана», - скажет вам любой инженер по ТБ, - также говорится в сообщении.