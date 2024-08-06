Экс - главе Сокольского округа предложили новую должность

Экс-глава Сокольского округа Юрий Васин продолжит работу в правительстве региона. Об этом сегодня заявил врио губернатора Георгий Филимонов на оперативном совещании в правительстве.

«Юрий Алексеевич Васин останется в нашей команде. Он как раз будет отслеживать качество исполнения поручений в муниципалитетах. Всем приготовиться. Это большой кредит доверия и перспектива», - сказал Георгий Филимонов.

Также Георгий Филимонов уточнил, что Юрий Васин будет отвечать за исполнительную дисциплину, «крутить гайку».

Как ранее сообщал NewsVo, Юрий Васин был освобожден от должности главы Сокольского округа в июне этого года. При этом врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что у него нет личных претензий к работе Васина.

«Алгоритм таких действий диктуют профессиональные критерии, предъявляемые к власти на местах», - объяснил отставку Васина врио губернатора.

Тогда же было объявлено, что врио главы округа назначается первый заместитель главы Сергей Рябинин, а заместителю губернатора Евгению Тютюкову было поручено обеспечить «бесшовный транзит власти».