Юный череповецкий гиревик одержал победу в финале XII летней Спартакиады учащихся

[ Спорт ]

Юный череповецкий гиревик Алексей Лебедев одержал победу в финале XII летней Спартакиады учащихся по гиревому спорту. Соревнования прошли в Казани. 

Как уточнили в Центре спортивной подготовки Вологодской области, регион на соревнованиях представляли несколько воспитанников МАУ ДО «СШОР №3» Череповца – Алексей Коршунов, Дмитрий Лебедев, Даниил Мартынов, Дана Маркатун и Карина Тиманцева.

Среди юношей в весовой категории свыше 73 кг с результатом 273,5 очка победу над Дмитрием Павловым (228 очков) из Астрахани и Ярославом Егорьевым (259 очков) из Новосибирска одержал Дмитрий Лебедев.

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