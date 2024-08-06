Юный череповецкий гиревик одержал победу в финале XII летней Спартакиады учащихся

Юный череповецкий гиревик Алексей Лебедев одержал победу в финале XII летней Спартакиады учащихся по гиревому спорту. Соревнования прошли в Казани.

Как уточнили в Центре спортивной подготовки Вологодской области, регион на соревнованиях представляли несколько воспитанников МАУ ДО «СШОР №3» Череповца – Алексей Коршунов, Дмитрий Лебедев, Даниил Мартынов, Дана Маркатун и Карина Тиманцева.

Среди юношей в весовой категории свыше 73 кг с результатом 273,5 очка победу над Дмитрием Павловым (228 очков) из Астрахани и Ярославом Егорьевым (259 очков) из Новосибирска одержал Дмитрий Лебедев.