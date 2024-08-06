Подозреваемому в убийстве преподавателя ВоГУ Таисии Тулиной продлили меру пресечения

[ Общество ]

Суд продлил меру пресечения Орифу Менглибоеву, который подозревается в убийстве преподавателя ВоГУ Таисии Тулиной.

Как ранее сообщал NewsVo, преступление было совершено 7 июня в квартире дома по улице Конева. По версии следствия, мужчина задушил 36-летнюю Таисию Тулину, а затем ударил в грудь ножом. От полученных ранений женщина скончалась в больнице.

Сам подозреваемый попытался свести счеты с жизнью, однако врачам удалось его спасти.

Сегодня городской суд Вологды по ходатайству следствия оставил подозреваемого в следственном изоляторе до 7 ноября.

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Вологодский городской суд мера пресечения
 

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