Градостроительные советы будут возобновлены на территории Вологодской области

[ Общество ]

Недавно завершилось первое большое турне врио губернатора области по вологодским муниципалитетам. Поездки и встречи с жителями продолжатся, но уже в формате Градостроительный советов. Об этом стало известно на сегодняшнем оперативном совещании в Правительстве области.

Врио губернатора региона Георгий Филимонов поручил департаменту внутренней политики подготовить предложения о графике проведения Градсоветов в этом году. После утверждения план будет опубликован.

Врио губернатора отметил, что формат проведения Градсоветов необходимо изменить. Сложившаяся ранее практика его не устраивает. Георгий Филимонов подчеркнул, что не должно быть автоматической процедуры наполнения зала бюджетниками и заготовленных вопросов: только реальные жители со своими проблемами.

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Фото: телеграмм-канал Георгия Филимонова
 

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