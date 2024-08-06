Музей писателя Юрия Коваля откроется в Кириллове

В прошлом году в России отмечали 85-летие известного русского писателя, поэта, скульптора, художника, сценариста и барда Юрия Коваля. В честь этого события в Московской башне Кирилло-Белозерского музея-заповедника откроют постоянную экспозицию, посвященную писателю.

«Эта идея возникла в прошлом году, когда мы вместе с дочерью автора – Юлией Коваль – представляли в Кириллове проект «Монохроники Юрия Коваля», заинтересовавший гостей из самых разных городов России. Выставка работала всего несколько месяцев, но за это время показала, насколько она актуальна для наших современников и насколько нужна новым поколениям. Было принято решение построить новую постоянную экспозицию, посвящённую русскому писателю, тем более, опыт создания литературных музеев у нас уже имелся – в 2015 году в Вологде мы открыли филиал – Музей-квартиру Василия Белова», – рассказывает генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Постоянная экспозиция Юрия Коваля получит название «От Красных ворот». Автором поэтичного заголовка стала дочь писателя, которая пояснила – ранее их семья жила в Хоромном переулке у Красных ворот, и именно такое название носит автобиографичная повесть отца.

На двух ярусах Московской башни разместятся экспонаты из семейного архива писателя. Родственники Юрия Коваля предоставили для выставки картины, деревянную скульптуру, эмаль, книги, фотоматериалы и, самое интересное – записки и зарисовки самого автора, а также его личные вещи.

«Мы покажем Юрия Иосифовича с разных сторон. Зритель увидит в нём художника, скульптора, барда и сценариста. Сделаем это через повествования его друзей – поэта Юрия Визбора, русской поэтессы Бэллы Ахмадулиной, писателей Эдуарда Успенского, Вадима Чернышёва, Юрия Домбровского, Сергея Иванова. Круг общения Юрия Иосифовича был достаточно широк», – уверяет Михаил Шаромазов.

Отдельная часть выставки будет посвящена русским баням. Сотрудники Кирилло-Белозерского музея-заповедника проследили даже «банную» биографию писателя, уделявшего большое внимание этой части жизни.

Музей Юрия Коваля в Кириллове откроется в конце августа. В настоящее время в Московской башне идут монтажные и научные работы.