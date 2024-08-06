В Вологде рецидивист до смерти избил мужчину

[ Происшествия ]

31-летнего вологжанина заключили под стражу по решению Вологодского городского суда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Ранее судимый местный житель подозревается в том, что 3 августа около семи часов вечера возле одного из домов по улице Яшина в областном центре в ходе ссоры нанес многочисленные удары руками и ногами по голове 54-летнего потерпевшего.

Предотвратить противоправные действия попытались проезжающие на автомобиле бдительные граждане, которые сообщили об избиении находящимся неподалеку сотрудникам ГИБДД.

Потерпевшего доставили в больницу, однако на следующий день он скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Под стражей подозреваемый будет находиться до 3 октября 2024 года.

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