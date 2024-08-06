Пять человек пострадали в ДТП в Устюженском районе

[ Происшествия ]

Авария произошла вчера, 5 августа, в 22:15 на территории Устюженского района (19-й километр автодороги Устюжна – Сандово). Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Вологодской области.

По предварительной информации, 18-летняя девушка, находясь за рулем автомобиля «Форд», не справилась с управлением и съехала в кювет.

В результате ДТП водитель и двое пассажиров, молодые люди 19 лет и 21 года, в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Еще двое 17-летних юношей с травмами направлены на амбулаторное лечение.

Известно, что у девушки отсутствовали водительские права, а также все участники ДТП не были пристегнуты ремнями безопасности.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

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