Молодежный городской слет «Мост» собрал порядка 300 вологжан

Под Вологдой прошел Х городской слет работающей молодежи «МОСТ». Он состоялся на территории центра спорта и отдыха «Комела». В мероприятии, которое было организовано молодежным центром «Горком 35», приняли участие лидеры молодежных активов предприятий и организаций Вологды, Череповца и Шексны.

«Городской слет работающей молодежи «МОСТ» является частью проекта врио губернатора Вологодской области «Лето Русского Севера». В нем приняли участие порядка 300 молодых людей из Вологды и области. «МОСТ» – это площадка для коммуникации и синергии молодежи, место новых знакомств и знаний, место, где присутствует здоровый дух соперничества. Участие в подобных мероприятиях очень важно. Они пропагандируют здоровый образ жизни, развивают активную гражданскую и жизненную позиции», – сказал и.о. мэра Вологды Андрей Накрошаев.

По итогам трех дней первое место досталось команде агентства недвижимости «Этажи». Второе место занял городской клуб «Счастливая семья». На третьем месте оказалась команда ООО «Александра-Плюс».

«В течение трех дней для участников была организована насыщенная программа – различные соревнования, конкурсы, образовательные занятия, концерт и многое другое. Всего было 22 команды от разных предприятий и организаций», – отметила начальник управления по молодежной политике администрации Вологды Яна Филиппова.

Участники городского слета «МОСТ» соревновались в конкурсе бивуаков, прошли спортивную полосу препятствий, приняли участие в конкурсе поваров и творческом конкурсе. Для молодежи были организованы интеллектуальная и деловые программы.