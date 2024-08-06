Вологодский пенсионер выиграл в лотерею 2 млн рублей

Вологодский пенсионер Илья Залевский выиграл в моментальную лотерею 2 млн рублей. Сам он заявил, что у него было предчувствие крупного выигрыша.

«В тот день у меня было предчувствие крупной победы. Я зашел в киоск «Столото» и на выигрыш с предыдущих билетов купил новые. Попросил продавца достать не распечатанную пачку билетов, откуда наугад выбрал два. Там же стер защитный слой и увидел выигрыш», - говорит Илья Залевский.

Как сообщает сайт «Столото», до выхода на пенсию Илья Залевский работал механиком в транспортной колонне. У Ильи Михайловича частный дом, где на участке вместе с супругой он выращивает овощи и ягоды. Свободное время мужчина проводит с двумя внуками. Призовые деньги планирует потратить на покупку нового участка с домом около реки.