В Череповецком районе треснул мост в деревне Пленишник. По словам местных жителей, продольная несущая балка моста не выдержала проезда большегрузной техники.

Как рассказал в соцсетях руководитель администрации Череповецкого района Роман Маслов, мост разделяет деревню пополам и сейчас, чтобы попасть из одной части деревни в другую, необходимо пользоваться объездной дорогой через деревню Мышкино.