В Череповецком районе треснул мост в деревне Пленишник. По словам местных жителей, продольная несущая балка моста не выдержала проезда большегрузной техники.
Как рассказал в соцсетях руководитель администрации Череповецкого района Роман Маслов, мост разделяет деревню пополам и сейчас, чтобы попасть из одной части деревни в другую, необходимо пользоваться объездной дорогой через деревню Мышкино.
«На данный момент движение по мосту запрещено для любого вида транспорта. Выставлены соответствующие знаки. Сегодня специалисты определят объёмы необходимых работ и сроки их выполнения», - уточнил Роман Маслов.