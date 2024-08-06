В Череповецком районе треснул мост

[ Происшествия ]

В Череповецком районе треснул мост в деревне Пленишник. По словам местных жителей, продольная несущая балка моста не выдержала проезда большегрузной техники.

Как рассказал в соцсетях руководитель администрации Череповецкого района Роман Маслов, мост разделяет деревню пополам и сейчас, чтобы попасть из одной части деревни в другую, необходимо пользоваться объездной дорогой через деревню Мышкино.

«На данный момент движение по мосту запрещено для любого вида транспорта. Выставлены соответствующие знаки. Сегодня специалисты определят объёмы необходимых работ и сроки их выполнения», - уточнил Роман Маслов.

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