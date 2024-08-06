Житель Кич-Городецкого округа отправится в колонию за убийство приятеля топором

Кич-Городецкий суд признал виновным 47-летнего местного жителя в убийстве знакомого топором. Преступление было совершено в мае этого года на ферме в деревне Шелыгино.

Как было установлено в ходе следствия, пьяная ссора между сторожем фермы и его знакомым возникла из-за ревности.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении животноводческой фермы, в ходе возникшей ссоры со своим 40-летним знакомым, умышленно нанес ему не менее 19 ударов топором в голову, в результате чего последний скончался на месте происшествия», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

Труп погибшего было обнаружен работниками фермы, которые рано утром пришли на работу. Подсудимый был задержан спящим у себя дома.

Суд приговорил мужчину к 9 годам строгого режима. Также с него взыскан моральный вред в пользу сестры убитого мужчины.