Питерские фанаты «Зенита-2» получили от 1 до 7 суток ареста

В Вологде несколько фанатов питерского «Зенита-2» арестованы на сроки от 1 до 7 суток. Дела об административных правонарушениях рассматривались сегодня в мировом и в городском судах.

В частности, городской суд рассмотрел дела по нарушению общественного порядка с созданием помех движению транспорта. Все 6 жителей Санкт-Петербурга признаны судом виновными.

«Наказание в виде административного ареста назначено с учетом личности правонарушителей и обстоятельств совершенных ими деяний: двум 29-летним болельщикам - 1 сутки каждому, 45-летнему - 3 суток, а еще троим мужчинам (32, 33 и 35 лет) - по 7 суток административного ареста», - уточнили в пресс-службе судов области.

Мировой суд также признал всех задержанных виновными по статье за появление в общественном месте в нетрезвом виде. В суде рассматривались 9 административных дел. Все фанаты в итоге получили по 2 суток ареста.