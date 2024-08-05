В селе Молочное вологжанин зарезал знакомого

Убийство совершено в выходные в селе Молочное под Вологдой. Как пояснили в управлении следственного комитета, происшествие случилось в квартире дома по улице Студенческой, где был обнаружен труп мужчины с множественными ранениями груди.

«По предварительным данным, потерпевшего пустил в квартиру хозяин жилища для временного проживания и совместного злоупотребления спиртным. Наряду с гостем в квартире также проживал еще один мужчина, причастность которого к совершенному убийству была установлена в ходе производства первоначальных следственных действий», - уточнили в управлении следкома.

В настоящее время подозреваемый задержан. Сообщается, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийство.