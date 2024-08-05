В Вологодской области в 1,5 раза увеличили выплату на подключение дома к газу

[ Общество ]

В Вологодской области размер выплаты на газификацию жилого дома увеличен до 150 тысяч рублей. Ранее максимальный размер выплаты составлял 100 тысяч рублей.

«Выплата является целевой, потратить ее можно на оплату работ по газификации жилого дома и на приобретение газового оборудования. В этом году мы приняли решение увеличить её до 150 тысяч рублей. Льготные категории граждан могут получить компенсацию в упрощенном порядке – независимо от доходов семьи и количества жилых помещений», – пояснил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Материальная помощь будет предоставляться многодетным и малоимущим семьям, инвалидам войны, участникам ВОВ, ветеранам боевых действий, участникам СВО и членам их семей, инвалидам I группы и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, членам семей погибших инвалидов войны, участников ВОВ, ветеранов боевых действий, - говорится в сообщении пресс-службы врио главы региона.

Вологжанам, которые не относятся к указанным категориям, выплата будет предоставлена в том случае, если дом является для них единственным жилым помещением.  

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