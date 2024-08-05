В Бабушкинском округе из-за нарушения техники безопасности сгорела баня

О возгорании стало известно в субботу, 3 августа, вечером в начале одиннадцатого. В это время сообщение поступило в пожарную охрану, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

В деревне Коршуниха Бабушкинского района загорелись баня и дровяник, расположенные на частной территории. На место происшествия выехали 6 человек и 3 единицы техники. Ликвидировать огонь удалось на площади 18 квадратных метров.

Специалисты считают, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи со стороны 67-летнего собственника участка.