В Череповецком районе ранее судимый военнослужащий ограбил автозаправку

25-летнему вологжанину продлили срок заключения под стражу по решению Вологодского гарнизонного военного суда. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. Молодой человек обвиняется в разбое с применением предмета, используемого в качестве оружия.

4 июня около полуночи молодой человек, находясь на автозаправке в Череповецком районе, напал на оператора-контролёра и открыто похитил 8 000 рублей, пачку сигарет и энергетик. При этом он использовал предмет (какой именно не уточняется), как оружие.

На следующий день, 5 июня, военнослужащего задержали и допросили в качестве подозреваемого в совершении преступления. 7 июня в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 4 августа 2024 года включительно.

Судом при рассмотрении ходатайства о продлении меры пресечения учтено, что молодой военнослужащий обвиняется в совершении тяжкого преступления и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение различных преступлений, имеются основания полагать, что он может скрыться от органов следствия и суда.

Суд постановил продлить обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц, а всего до 3 месяцев, то есть до 4 сентября 2024 года.