Череповчанин пострадал в ДТП с тремя автомобилями

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Авария произошла вчера, 4 августа, около двух часов дня у дома №9 на улице Вологодской в городе металлургов. Об этом сообщает пресс-служба отдела Госавтоинспекции УМВД России по городу Череповцу.

60-летний мужчина, управляя автомобилем «Грейт Волл», при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Хендай» с прицепом «Богем», который двигался по главной дороге. За рулем находился 33-летний мужчина. Из-за столкновения прицеп отбросило на припаркованную машину «Чери» в тот момент, когда в нее садился мужчина 1973 года рождения.

В результате ДТП 51-летний мужчина получил телесные повреждения. Госпитализация не потребовалась.

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Фото: пресс-служба Госавтоинспекции России по г. Череповцу
 

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