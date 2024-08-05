Семья из Грязовецкого округа победила во всероссийском конкурсе «Семья года»

В федеральном этапе конкурса «Семья года» участвовали 388 семей из 88 регионов России. Победителями от Вологодской области стала семья Пушниковых из деревни Криводино Грязовецкого округа.

«Николай Александрович и Юлия Алексеевна Пушниковы воспитывают пятерых детей: Яромира, Марию, Варвару, Мирослава и Екатерину. Дети целеустремленные, отлично учатся и занимаются многими видами спорта. Семья приобрела лыжи для школы, создала свою спортивную организацию, привлекли тренера, вложили собственные средства в строительство лыжной базы и купили оборудование для биатлона. Они спонсируют поездки детей на сборы и соревнования, покупают экипировку для юных спортсменов», – рассказал врио губернатора региона Георгий Филимонов.

Николай Александрович создал собственное производство по заготовке и переработке древесины, обеспечивает работой местных жителей, восстанавливает леса, занимается благотворительностью и благоустройством родной деревни.

Юлия Алексеевна воспитывает у детей тягу к знаниям. В этом году она получила диплом фитнес-тренера, а скоро станет и дипломированным нутрициологом. В её планах организовать занятия фитнесом.

Конкурс «Семья года» проводился по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Золотая семья», «Сельская семья», «Молодая семья» и «Семья – хранитель традиций». Пушниковы участвовала в третьей номинации наряду с еще 79 семьями.