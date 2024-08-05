В следующем году в России планируют увеличить минимальный размер оплаты труда

[ Общество ]

До 22 440 рублей планируют увеличить минимальный размер оплаты труда в России в 2025 году. Соответствующий законопроект подготовлен Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

«В соответствии с Указом президента России Владимира Путина к 2030 году МРОТ должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц. Повышение будет происходить поэтапно. Так, согласно законопроекту, в 2025 году минимальный размер оплаты труда в России будет увеличен до 22440 рублей, что на 16,6% превышает показатель текущего года», – сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.   

Сейчас законопроект Минтруда России проходит общественное обсуждение.   

В 2024 году минимальный размер оплаты труда составляет 19 242 рубля. В его состав не включаются районный коэффициент и доплаты за сверхурочную работу, а также работу, выполняемую в порядке совмещения должностей, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни.

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