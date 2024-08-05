Вологодские суды начали рассмотрение дел задержанных футбольных фанатов

Вологодские суды начали рассмотрение дел задержанных фанатов питерского «Зенита-2». Накануне несколько человек был задержаны полицией за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

«4 августа перед футбольным матчем «Динамо Вологда» - «Зенит-2» фанаты из Санкт-Петербурга приняли участие в массовом передвижении по центральным улицам Вологды, скандируя футбольные кричалки и речевки в поддержку футбольного клуба «Зенит». Ряд фанатов были задержаны сотрудниками полиции за нахождение в состоянии алкогольного опьянения и нарушение общественного порядка. После 1 тайма в знак протеста более 400 болельщиков «Зенита» покинули спортивные трибуны», - рассказали в объединенной пресс-службе судов области.

Сегодня мировой судья по судебному участку №2 начал рассматривать 9 административных протоколов.

Кроме того, вологодский городской суд рассматривает 6 дел по статье за «Организацию массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

Как ранее сообщалось, футбольный матч между «Динамо Вологда» и «Зенит-2» накануне завершился нулевой ничьей.