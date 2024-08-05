Пьяный водитель снегоболотохода раздавил мужчину

[ Происшествия ]

В Вытегорском районе пьяный водитель снегоболотохода раздавил 52-летнего мужчину. Происшествие случилось в минувшую субботу на 230-м километре трассы Вологда-Медвежьегорск.

По информации Госавтоинспекции, 38-летний мужчина заезжал на прицеп, который находился в сцепке с автомобилем Ниссан Кашкай. Будучи пьяным, он не справился с управлением, в результате чего снегоболотоход съехал с прицепа и наехал на мужчину, который стоял между прицепом и автомобилем.

В результате происшествия потерпевший получил травмы, от которых накануне скончался в больнице.

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Пьяный водитель снегоболотохода раздавил мужчину
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