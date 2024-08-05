Вологда набрала более 50 000 голосов в конкурсе «Культурная столица 2026», который проводится на портале Госуслуг.

«Вологда сейчас находится на 8 месте в рейтинге - за неё уже проголосовали более 50 тысяч человек. Статус «Культурная столица года» поможет привлечь в регион туристов, потенциальных инвесторов и партнеров. Поэтому приглашаем всех вологжан принять участие в голосовании. Выбрать культурную столицу России можно до 12 сентября», - пояснили в пресс-службе врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо авторизоваться при помощи своей учётной записи на портале Госуслуг, выбрать из списка городов-конкурсантов до 5 населённых пунктов, которые подходят на звание «Культурная столица 2026 года», нажать кнопку «Отправить».

В настоящее время в конкурсе лидируют Владимир, за который отдали голоса 80076 человек, Владивосток (66725 голосов) и Тула (65732 голоса).

В конкурсе может участвовать любой город с населением не менее 200 тысяч человек. Крупные мегаполисы – Москва и Санкт-Петербург участие в нем не принимают.