Денис Долженко стал председателем вологодского отделения «Новых людей»

В вологодском региональном отделении «Новых людей» выбраны новый председатель и руководитель. В частности, руководителем назначен Александр Борисов, который ранее занимал должность секретаря.

Вологжанам Александр Борисов знаком по проекту «ЖКХ — этo пpocто!». Вместе с депутатом Госдумы от «Новых людей» Сарданой Авксентьевой Александр Борисов написал запросы в прокуратуру по точечной застройке микрорайона «Доронинский». Также Борисов поддержал федеральный законопроект о запрете «наливаек» в жилых домах и сейчас собирает подписи в поддержку их закрытия.

Помимо этого, Александр Борисов является куратором зоозащитного движения «Мы в ответе за них», программы развития молодёжного предпринимательства «Я в деле» и инициативы «Мигрант-контроль».

Председателем регионального отделения выбран бывший депутат вологодской городской Думы и Законодательного собрания области Денис Долженко. Он является членом Российской ассоциации политических консультантов, лектором российского общества «Знание», региональным координатором молодежного движения волонтёрской роты «Боевого братства». Работает преподавателем президентской программы профессиональной переподготовки управленческих кадров в РАНХиГС по дисциплине «Лидерство» и руководителем направления по работе с государственными органами в ООО «Энергия Оптимум». В качестве председателя Вологодского спортивного союза проводил спортивные мероприятия в Вологодской области.