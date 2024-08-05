Вологодское «Динамо» сыграло вничью с питерским «Зенитом-2»

Вологодское «Динамо» сыграло вничью с «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга в 17-м туре чемпионата России по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б».

Вологжане могли открыть счёт в первом тайме. Но Руслан Баширов попал в перекладину, а удар Максима Мешалкина заблокировали. Ещё один опасный момент у «бело-синих» был во втором тайме. Даниил Криворучко после розыгрыша углового попал в штангу. В целом игра получилась равная и завершилась вничью - 0:0.

«В целом ничья по игре. Может быть, пара моментов была у команды соперников, что-то мы создали, но в целом такая вязкая игра. Мы выбрали такой план на матч, чтобы больше оборону на своём поле держать. Чтоб в прессинг много сил не тратить, исходя из того, что третий матч на неделе. Соперник, в принципе, наверное, так же действовал. Вот и пытались в позиционных атаках друг друга вскрыть, где-то моменты создать. В целом счёт по игре», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо» Рудольф Чесалов.

Вологжане набирают 24 очка и размещаются сейчас на 8-й строчке турнирной таблицы. В следующем туре динамовцы сыграют против «Спартака-2». Матч пройдёт в Москве 10 августа. Столичная команда идёт сейчас на 2 месте.