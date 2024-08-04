17-летний подросток сбит на пешеходном переходе в Вологде

В Вологде в ДТП получил травмы 17-летний подросток. Происшествие случилось накануне на Окружном шоссе.

По информации Госавтоинспекции, 27-летний водитель «Мерседеса», который двигался в направлении улицы Ленинградской на разрешающий сигнал светофора, сбил молодого человека 2007 года рождения, перебегавшего дорогу переходу на красный свет.