17-летний подросток сбит на пешеходном переходе в Вологде

В Вологде в ДТП получил травмы 17-летний подросток. Происшествие случилось накануне на Окружном шоссе.
По информации Госавтоинспекции, 27-летний водитель «Мерседеса», который двигался в направлении улицы Ленинградской на разрешающий сигнал светофора, сбил молодого человека 2007 года рождения, перебегавшего дорогу переходу на красный свет.
«В ДТП пострадал нарушитель. Он получил различные травмы. Бригада скорой помощи доставила подростка в больницу», – рассказала сотрудник городского отдела Госавтоинспекции Лариса Грушаускас.