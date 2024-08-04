Георгий Филимонов заявил о создании в Вологодской области нового мотодвижения

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов заявил о создании в регионе нового мотодвижения «Ватага Вологда». Об этом было заявлено на мотофестивале «Экстрим», который прошел накануне в старом аэропорту.

«Мы ни с кем не будем конкурировать. Мы просто сделали свое сообщество. Будем встречаться, общаться, строить совместные планы, их реализовывать, достигать новых побед для развития Вологодской области и вместе ездить на мотоциклах», - рассказал Георгий Филимонов.

Курировать новое мотодвижение будут председатель Законодательного собрания области Сергей Жестянников и первый заместитель губернатора Юрий Умеренко.