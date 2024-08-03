Ушел из жизни экс-заместитель губернатора области Валентин Горобцов

На 69-м году жизни скончался экс-заместитель губернатора области Валентин Горобцов.

«Он был не просто коллегой - моим старшим товарищем. Работал сначала заместителем главы города Вологды, исполнял обязанности главы, завершил карьеру в Вологодской области в статусе заместителя губернатора. Знал его много лет. Всегда по-военному подтянут, энергичен, работоспособен. Несколько месяцев назад встречались, общались. Снова поразил своей активностью, вовлеченностью в дела региона. Глубокие соболезнования родным и близким», - написал на своей странице в соцсетях спикер Законодательного собрания области Сергей Жестянников.

Валентин Горобцов с 1997 по 2004 год занимал в Череповце пост начальника отдела снабжения, заместителя директора, директора муниципального предприятия ПО ЖКХ «Металлург». 15 июня 2004 года назначен председателем комитета жилищно-коммунального хозяйства и транспорта администрации города Вологды. С 5 июля по 31 октября 2008 года занимал пост и.п. главы Вологды. Затем Валентин Горобцов возглавлял областной департамент ЖКХ, был первым заместителем губернатора Вологодской области.

В дальнейшем Валентин Горобцов занимал руководящие должности в компаниях ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго», ОАО «Ярославская сбытовая компания», ПАО «ТНС энерго Ярославль» и ООО «АФГ Националь», АО «Мурманэнергосбыт». Несколько лет назад Горобцов вернулся в Вологду.

Telegram-каналы сообщают, что похоронен Валентин Горобцов будет в Ростовской области.