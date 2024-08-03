Капитан вологодского «Динамо» вошёл в символическую сборную первого раунда Кубка России по футболу

Михаил Петролай вошёл в символическую сборную первого раунда кубка России по футболу.

Капитан клуба «Динамо Вологда» в матче против ФК «Череповец - СШОР Витязь» (1:0) сделал 239 полезных действий, по оценкам Русстата, войдя в 11 лучших футболистов среди всех команд.

Второй раунд Кубка страны пройдёт 20-22 августа. Вологодские футболисты на своём поле примут ивановский «Текстильщик».

В это воскресение «Динамо» в чемпионате второй лиге сыграет против петербургского «Зенит 2». Матч начнется в 16:00, в этой связи в Вологде будет ограничено движение и стоянка машин с 12:00 до 18:30 часов. Запрет на парковку и движение машин будет осуществлен по ул. М. Ульяновой и ул. Пушкинской.

Запрет на парковку машин будет действовать до 18:30. Транспорт нельзя парковать по ул. М. Ульяновой – на участке от ул. Чехова до ул. Герцена. А также на ул. Пушкинской – на участке от ул. М. Ульяновой до ул. Герцена.

Движение машин по вышеуказанным участкам будет прекращено с 12:00 до 18:30.