В Вологодской области начали работать казачьи штабы

[ Общество ]

В Вологодской области начали работать казачьи штабы. В частности, вологодскому окружному казачьему обществу передано здание, расположенное на улице Интернациональной в Бабаеве.

«Создание казачьих штабов является частью комплекса мероприятий, направленных на поддержку вологодских казаков, культуры, обеспечение охраны объектов социальной сферы», – пояснили в пресс-службе правительства Вологодской области.

Бабаевские казаки планируют проводить в новом здании мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Также там будет создан мобилизационный резерв СКО «Станица Бабаево».

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